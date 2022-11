Portugal-Argentina, 2-4: Argentina verga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal cedeu o título mundial à Argentina que, em casa, em San Juan, festejou a conquista do seu sexto título mundial, impedindo assim que o nosso país igualasse a Espanha no topo da tabela, com 17 troféus.



Por Marina Alves