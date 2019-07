Portugal campeão do Mundo de hóquei: quatro factos que engrandecem o feito da Seleção

As imagens da festa portuguesa pela conquista do Mundial de hóquei em patins



Portugal sagrou-se este domingo campeão mundial de hóquei em patins , depois de vencer a Argentina nos penáltis. Um feito histórico, com registos de renome que importa reter e que pode consultar em baixo:- Primeiro título mundial nos, depois do anterior ter sido conquistado em 2003, em Oliveira de Azeméis;- Foi oconquistado pela Seleção Nacional, que assim ficou a apenas um da recordista Espanha. Segue-se a Argentina com apenas 5., a equipa das quinas não vencia um título desde 1993 (então a anfitriã foi a Itália)- Portugal apenas se tinha sagradouma vez, em 1960.