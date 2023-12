Portugal deixa fugir vitória frente à Itália a 10 segundos do fim

O azar bateu à porta da Seleção. A vencer por 3-1 já perto do fim do encontro, Portugal deixou-se empatar a 10 segundos do apito final. Culpa de uma cara conhecida. Elena Tamiozzo, reforço do Benfica para esta época, reduziu de penálti aos 46 minutos e segurou o empate no último ataque de Itália.Depois da derrota diante da Espanha na jornada inaugural, a Seleção feminina orientada por Hélder Antunes volta a falhar a primeira vitória no Campeonato da Europa que decorre em Olot, na Catalunha.O jogo nem começou da melhor forma para Portugal. Francesca Maniero, jogadora do Roller Matera, marcou para a azzura. Coube a Inês Severino fazer o golo do empate antes do intervalo.A Seleção entrou forte na 2ª parte e Sofia Moncóvio aproveitou uma distracção da defesa transalpina para fazer o 2-1. Num contra-ataque bem delineado, Inês Severino, jogadora do Benfica, bisou no encontro. Quando se pensava que a vitória estava bem encaminhada, Elena Tamiozzo trocou às voltas à SeleçãoPortugal defronta amanhã (17h) a França.