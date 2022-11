Portugal vai defrontar a Alemanha nos quartos de final do Mundial de hóquei em patins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai defrontar esta noite a Alemanha (22h30) nos quartos de final do Campeonato do Mundo que hóquei em patins, que está a ter lugar em San Juan, na Argentina.A equipa nacional garantiu o apuramento para a próxima fase, depois de golear ontem o Chile, por 7-1, mas precisou de esperar pela realização do playoff para conhecer o adversário que se segue. E aí, já esta quinta-feira, a Alemanha levou a melhor sobre Moçambique, por 3-2.