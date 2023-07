Portugal vence torneio Golden Cat

A seleção portuguesa de hóquei em patins venceu este domingo o torneio Golden Cat, ao bater a Itália por 4-2, na final da prova inserida na preparação para o Europeu2023, disputada em Voltregà, na Catalunha.

Depois de ter perdido com os italianos pelo mesmo resultado no sábado, na terceira jornada do torneio quadrangular, Portugal impôs-se na decisão com golos de Gonçalo Alves (04, 19 e 31 minutos) e João Rodrigues (49), enquanto Giulio Cocco assinou os dois tentos dos transalpinos (23 e 29).

Na sexta-feira, a seleção portuguesa tinha se estreado com uma goleada à seleção da Catalunha (9-3), antes de, no sábado, bater a França (4-2) e perder com a Itália (4-2).

Os italianos garantiram o primeiro lugar do grupo, com nove pontos, relegando Portugal para o segundo posto, com seis, tendo as duas formações marcado encontro na final de hoje, que culminou com o triunfo luso.

Na terceira posição ficou a seleção da Catalunha, que hoje bateu a França por 7-4.

O Campeonato da Europa de hóquei em patins vai decorrer Sant Sadurní d'Anoia, na Catalunha, sendo que Portugal vai ter como adversários Itália, França e Espanha no Grupo A.