Recém-promovido HC Braga causa sensação ao vencer o Benfica

À quinta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, deu-se a primeira (grande) surpresa. No Pavilhão das Goladas, o Benfica saiu derrotado por 6-3 frente ao recém-promovido HC Braga.O desaire estrondoso dos encarnados no Minho começou a desenhar-se logo aos 5' por intermédio de Ângelo Fernandes. O Benfica conseguiu reagir por intermédio de Diogo Rafael e Valter Neves, mas os bracarenses voltaram a colocar-se na frente do marcador com um bis de Juanjo López. 3-2 era o resultado ao intervalo.O início da segunda metade trouxe o empate do Benfica por intermédio de Jordi Adroher. Quando muitos esperavam que a superioridade encarnada viesse ao de cima, apareceu Tomás Castanheira que, com um hat trick, fechou o resultado em 6-3, mostrando que os minhotos vieram para ficar na 1.ª divisão.O Benfica caiu para a 3.ª posição com 10 pontos. O HC Braga está provisoriamente na 6.ª posição com oito.