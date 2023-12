Record transmite o Benfica-OC Barcelos

A receção do campeão Benfica, 4º classificado do Nacional, ao OC Barcelos (6º), é um dos jogos mais aliciantes da 11ª jornada, que se realiza hoje (17h00) e será transmitido em direto no site de Record. Recorde-se que os galos venceram (5-2) na época transata na Luz, com grande exibição deDanilo Rampulla, sobrinho de Panchito.

Já o líder Sporting vai procurar vingar-se do Sp. Tomar (5º), vencedor da Taça de Portugal, numa final ganha pelos nabantinos aos leões.