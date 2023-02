Reinaldo García ruma ao Trissino, Xavi Barroso vai para o Barcelona

O plantel do FC Porto para a próxima temporada começa a ganhar forma. Depois de confirmado o regresso de Hélder Nunes, os dragões foram buscar Edu Lamas, defesa que termina contrato com o Benfica no final da época.De saída estão Xavi Barroso, para o Barcelona, e Reinaldo García, para os italianos do Trissino, atuais campeões europeus.sabe que o capitão, que representa o clube desde 2015, sai magoado por ter sido dos últimos a saber que não iria renovar contrato. O OC Barcelos tentou a contratação do veterano defesa de 40 anos, mas Reinaldo preferiu rumar a Itália.Já Xavi Barroso regressa ao Barcelona para colmatar a saída de Hélder Nunes. O espanhol reprentou os catalães entre 2013 e 2018.