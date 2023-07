Renato Garrido: «A vitória é inteiramente justa»

Renato Garrido mostrou-se satisfeito com a prestação de Portugal na estreia no Campeonato da Europa. A Seleção venceu a Itália por 7-4 na primeira jornada do Grupo A."Estávamos preparados para o adversário e sabíamos das dificuldades que nos iam criar. Fizemos três golos e fomos felizes como o obtivemos, mas eles também chegam ao 3-2 com alguma facilidade. Na 2ª parte conseguimos serenar. O 3-0 apareceu cedo de mais e deslumbrou-nos um pouco. A equipa respondeu como eu queria. Temos de gerir bem o esforço físico porque vai ser uma caminhada longa. Nunca senti que a Itália fosse muito superior a nós. Fomos muito mais ofensivos e procurámos muito mais a vitória do que eles. A vitória é inteiramente justa."Portugal mede forças esta terça-feira frente à Espanha. "É uma equipa muito diferente daquela que esteve no Mundial. Queremos ganhar. Eles são os grandes favoritos, mas estamos aqui para contrariar isso."