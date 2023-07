Renato Garrido e a final: «Há uma sede muito grande dos meus jogadores»

Renato Garrido tem amanhã a oportunidade de conquistar o primeiro Europeu enquanto selecionador nacional. Portugal bateu a França por 5-2 e marca encontro com a Espanha, a eterna rival."Foi o jogo mais bem conseguido da nossa parte", analisou o técnico. "Há uma sede muito grande dos meus jogadores. Mais uma vez, o Pedro segurou as bolas paradas e não só. Tem estado ao melhor nível. Sempre que a defesa não aparece, aparece o Pedro. Conseguimos muito bem gerir o resultado porque o objetivo era vencer. Nunca abdicámos de ir à baliza, mas começámos a ir com mais acerto e a jogar no erro da França", referiu.Garrido pode voltar a sorrir na Catalunha, depois do Mundial de 2019 conquistado em Barcelona frente à Argentina. "Nunca fui campeão da Europa. Se isso se concretizar passo a ter ainda mais carinho pela Catalunha", disse o técnico que analisou a seleção espanhola. "Foi criada por este treinador [Guillem Cabestany] para ser uma equipa extremamente defensiva com um bloco muito intenso. O criador é o Pau Bargalló. É uma equipa forte a defender e nas pressões altas. Tenho uma grande vontade de ganhar e os meus jogadores também. Estamos na final com muitos jogos sem perder seguidos, o que não é fácil."