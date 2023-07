Renato Garrido e o jogo das meias-finais: «A França é respeitada por toda a gente»

Foi com naturalidade que Portugal conseguiu a maior goleada deste Europeu: 15-2! Na conferência de imprensa, as perguntas foram mais direcionadas já para o jogo diante da França nas meias-finais."Vimos de jogos bastante difíceis, intensos e competitivos. O nosso grande objetivo é estar na final. A França hoje é em dia é respeitada por toda a gente", disse o selecionador nacional.Renato Garrido alerta que vêm aí os jogos decisivos. "Não podemos errar, a margem de erro quase não existe. Queremos ser certeiros com as decisões. Acreditámos muito nestes jogadores, querem muito ganhar este Campeonato da Europa. Tudo faremos para ganhar!"