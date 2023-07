Renato Garrido: «Equipa de arbitragem? Nem vou comentar...»

Renato Garrido não estava satisfeito com a equipa de arbitragem no final do Espanha-Portugal (), a contar para a final do Europeu de hóquei em patins."Equipa de arbitragem? Nem vou comentar. Nem vou falar sobre isso. Estivemos sempre atrás do resultado, foi o que correu mal. Sempre que nos tentávamos aproximar aparecia um livre direto ou um golo. Estamos tristes porque queríamos muito ganhar este Europeu. Não conseguimos. Tudo demos. Nada a apontar aos jogadores, que foram brilhantes. Orgulhoso? Sim. Temos equipa para nos podermos bater com qualquer adversário. Mas não me apetece falar. Estamos sempre a falar destas situações. Tanta gente fala no hóquei, mas se calhar o que vão dizer é que não fomos suficientes, mas a verdade é que fomos condicionados", disse o selecionador nacional, em declarações aos microfones da RTP.