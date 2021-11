Renato Garrido: «Este empate vai obrigar a contas se amanhã ganharmos à Espanha»

Renato Garrido lamentou o pouco acerto defensivo da Seleção Nacional nos momentos de ataque dos adversários, situações que deixam a equipa portuguesa mais vulnerável."Sofremos um golo no início, mas reagimos sempre bem, criámos muitas oportunidades, mas estamos numa fase em que os ataques dos adversários, muitas das vezes, resultam em golo. Está a faltar-nos aquele último passe e clareza para marcarmos golos. Este empate vai obrigar a contas se amanhã [quinta-feira] ganharmos [à Espanha], e temos de ganhar de qualquer maneira. É mais uma final. Acreditamos muito e hoje ficámos com boas sensações", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações no final do empate (4-4) com a Itália."[Com a Espanha] Vai ser um jogo muito mais tático, com eles a jogarem no nosso erro. Sabemos isso e depois é conseguirmos concretizar", acrescentou.Já Gonçalo Alves assume que o empate frente à seleção italiana acaba por ser "um misto de desolação e ânimo". "Queríamos entrar muito bem, mas sofremos um golo cedo. Ao contrário de ontem [terça-feira], não perdemos o foco e demonstrámos que continuamos vivos e a sonhar com o título. Este empate é um misto de desolação e ânimo, num jogo em que tivemos muitas oportunidades para vencer", disse.