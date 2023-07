Renato Garrido: «Este resultado assenta perfeitamente»

Renato Garrido deixou elogios aos seus jogadores, após o empate diante da Espanha. O selecionador nacional destacou a exigência física num Europeu marcado pelo calor no pavilhão."Somos uma equipa mais técnica e precisamos de mais espaço para jogar. Podíamos ter vencido, mas este resultado assenta perfeitamente, numa pista em que o desgaste físico tem sido tremendo. O calor não ajuda, mas os jogadores têm-se portado de forma brilhante. Muitas vezes, a rotatividade não é a que queremos, mas é a que eles pedem para fazermos. Muitas vezes estamos a fazer uma substituição e logo a seguir já estamos a fazer outra. Eles dão tudo e temos tido um cuidado extra com o aspeto físico", disse Garrido, de 50 anos.Vem aí o duelo coma a França, em que Portugal pode selar o 1ª lugar do Grupo A. "A França é constituída por três pilares: os irmãos Di Benedetto. Tem ainda o Rémi Herman que joga no campeonato português. Os jogadores que entram não têm o mesmo nível, mas isso não se tem notado. A envergadura de braços [dos Benedetto] permite-lhes ter um alcance incrível e não é fácil acertar com as marcações."