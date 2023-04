Renato Garrido: «Fomos fiéis ao nosso processo»

Renato Garrido, selecionador de Portugal, mostrou-se contente com o triunfo sobre a Inglaterra (15-1) no arranque do Europeu sub-23, disputado em Paredes."Era importante uma vitória na abertura, sabendo da diferença que há entre as duas equipas. Saliento, desde já, o trabalho do Vítor, um treinador de referência, esperando que consiga fazer um bom trabalho. Quanto ao jogo, fomos fiéis ao nosso processo. Fomos uma equipa muito presente defensivamente e aproveitámos todas as ações ofensivas e, se calhar, até podíamos ter tido outro resultado", explicou o técnico.