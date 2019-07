Renato Garrido: «Jogadores foram sempre inexcedíveis em todos os aspetos»

Renato Garrido, selecionador nacional, salientou o feito atingido este domingo com a conquista do Campeonato do Mundo e explicou já ter recebido os parabéns vindos de pessoas ligadas a outros desportos."Sabemos que o futebol é um mundo à parte, mas queremos ser uma modalidade apoiada. Representamos o país para elevar sempre o nome de Portugal. Esta vitória é do hóquei mas já recebi mensagens de amigos de várias modalidades porque também vibram connosco", referiu à RTP.O técnico atribuiu depois o mérito aos jogadores, que conseguiram triunfar num dos maiores palcos do hóquei mundial: "Há dois pavilhões míticos no hóquei: o Palau e San Juan, na Argentina. É uma vitória do grupo, foram sempre atletas inexcedíveis em todos os aspetos. E têm uma parte humana que só com isso foi possível conseguirmos este título".