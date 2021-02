Riba d'Ave-Oliveirense: Unidos por Quintana

No encontro a contar para a 16.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, entre Riba d'Ave e Oliveirense, os jogadores e árbitros uniram-se antes do apito inicial para manifestar apoio a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional que se encontra em estado muito grave no Hospital São João, exibindo uma camisola do andebolista no centro do terreno.





Quanto à parte desportiva, a Oliveirense venceu por 3-2 e está no quarto lugar do campeonato. O Riba d'Ave, que viu o seu capitão Nuno Pereira ser transportado para o hospital depois de ter sido atingido com violência com a bola na cara, segue no 12.º posto.