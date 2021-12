Ricardo Ares: «A grande exibição no Dragão valeu-nos um título»

Após a conquista da Taça Intercontinental frente ao Sporting, o técnico do FC Porto Ricardo Ares destacou a postura dos seus jogadores, que fizeram a festa este domingo no Pavilhão João Rocha."Acredito que o segredo desta vitória foi acreditar na equipa e no que fazemos. Hoje não fizemos um bom jogo desde início, mas, sobretudo na segunda parte, em momentos chave, estivemos focados e ganhámos a Taça, que era o objetivo. No Dragão fizemos uma grande exibição e isso acredito que nos valeu um título", comentou."Não gosto de falar da arbitragem, mas antes do que fizemos mal para corrigir e melhorar. Hoje não fizemos um bom jogo e é isso que temos de melhorar. Queríamos ter feito melhor, mas o Sporting é também uma grande equipa. Vamos continuar a trabalhar. Ainda assim, ganhar ao Sporting numa eliminatória a duas mãos e resolver a final em casa do adversário tem de ser o ponto de mudança para o futuro", destacou."Tenho um sentimento de orgulho por conquistar com esta equipa este troféu inédito para o clube", concluiu.