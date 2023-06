Ricardo Ares: «Vamos lutar contra tudo e contra todos para estar na final»

O treinador do FC Porto, Ricardo Ares, elogiou a equipa "fantástica" que venceu o Benfica, por 5-2 , no jogo 4 da meia-final do campeonato de hóquei em patins."A minha equipa é fantástica. Surge nos momentos em que tem de dar a cara. É isso que vamos fazer no domingo", frisou em declarações ao Porto Canal, antecipando desde logo a finalíssima de domingo, no Pavilhão da Luz."Temos de serenar um pouco. Vamos lutar contra tudo e contra todos. Vamos fazer tudo o seja possível para estar na final", disse o técnico espanhol dos azuis e brancos.