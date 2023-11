Roberto Di Benedetto é baixa no Benfica. O clube informou que o internacional francês "sofreu, no treino do passado dia 21 de novembro, fratura alinhada do 4.º osso metacárpico da mão esquerda".Mais informa o clube que o jogador "está a realizar tratamento conservador com imobilização e fisioterapia para debelar a lesão", não revelando o tempo de paragem.O Benfica desloca-se este domingo ao reduto do Riba d'Ave, em jogo da 10.ª jornada do campeonato nacional.