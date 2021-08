Sandra Coelho deixa Vilafranquense para reforçar espanholas do Vila-Sana

A guarda-redes Sandra Coelho vai ter a primeira experiência no estrangeiro depois de ter assinado pelas espanholas do Club Patí Vila-sana, emblema da primeira divisão do país vizinho.





A jogadora portuguesa, de 22 anos, alinhou na época passada pelo Vilafranquense onde jogou na maioria dos encontros como titular. Na carreira sénior, conta ainda passagens por Turquel, CACO e Benfica.Foi pelas encarnadas que registou vários títulos para o palmarés: quatro Supertaças, quatro campeonatos nacionais e quatro Taças de Portugal. Foi ainda campeã europeia sub-18 por Portugal.