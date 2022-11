Seleção Nacional feminina vence Chile no Mundial

A Seleção Nacional feminina venceu esta tarde o Chile por 3-2, no terceiro e último jogo da fase de grupo do Campeonato do Mundo, em San Juan, na Argentina.Portugal marcou por Raquel Santos (1-0), com Ana Catarina Ferreira a fazer a igualdade (2-2), depois de o Chile se ter colocado na frente do marcador. Sofia Moncóvio selou depois o terceiro golo português, que deu também à equipa nacional a segunda vitória nesta fase.Portugal continua em segundo no Grupo A, com seis pontos, os mesmo da Espanha, que lidera e que ainda esta quarta-feira vai defrontar a França.Nos quartos-de-final, agendados para esta quinta-feira, Portugal vai defrontar a Alemanha, terceira do Grupo B.Marina Alves, em San Juan