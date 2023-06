Seleção Nacional ruma à Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal concentrou-se ontem, no Luso, para um estágio e já rumou hoje à Catalunha para disputar com uma seleção local (amanhã), França e Itália (sábado) o Torneio Internacional GoldenCat – as finais são domingo –, de preparação para o Europeu de Sant Sadurní d’Anoia (Espanha), de 17 a 22 de julho. "É ótimo trabalhar sobre seleções fortíssimas que também disputarão o Europeu e que exigirão de nós o máximo", disse o selecionador Renato Garrido. O capitão João Rodrigues acrescentou que "trata-se de momento importante na preparação."