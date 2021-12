Sp. Tomar ataca a Liga Europeia

Realiza-se este sábado a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europeia. Num duplo duelo luso-francês, o Tomar recebe o Vendéenne no grupo A e o Valongo recebe o Coutras.Vindo de um empate para o campeonato frente ao Porto, finalista da última edição da Liga Europeia, o Tomar tem legítimas aspirações num grupo que conta também com o campeão italiano Lodi, com quem os tomarenses empataram a quatro na 1ª jornada, e os também italianos do Trissino.No lançamento desta 2ª jornada, Nuno Lopes enalteceu a coragem da World Skate Europe em manter a organização da prova, apesar da polémica com a desistência dos 12 clubes da EHCA, entre os quais Sporting, Porto, Benfica, Oliveirense e Óquei de Barcelos. "Politiquices à parte, no final, quem ganhar será campeão europeu de clubes", frisaria Caio, vencedor da prova em 2019 pelo Sporting."É uma prova que todos querem ganhar e nós, para já, queremos ganhar o jogo de amanhã", delineou o treinador Nuno Lopes.O La Vendéenne, ao contrário do estreante Tomar, é presença habitual na Liga Europeia e conta nas suas fileiras com os portugueses Luís Mateus e Carlitos (ambos guarda-redes), Duarte Delgado e Marcos Pinto."É uma equipa competitiva e será um jogo à imagem de alguns que já tivemos aqui para o campeonato. Temos de assumir o jogo, fazermo-nos grandes, irmos para cima deles e ganhar o jogo, também para deixarmos essa imagem para os próximos adversários", analisou o guardião tomarense Francisco Veludo, figura no empate a dois frente ao Porto na última ronda do campeonato.E a receita desse jogo com os dragões poderá ser suficiente. "Com a motivação, entrega e empenho que deixámos em pista, estaremos mais perto de ganhar", explicou Caio ressalvando o valor do conjunto gaulês. "Venderam cara a derrota na 1ª jornada contra a atual melhor equipa europeia, o Trissino, que só tem vitórias", recordou.Nuno Lopes assume o favoritismo. "A nossa equipa apresenta-se com mais rodagem do que a deles, porque o nosso campeonato é mais exigente, mas os jogos são momentos e, na passada quarta-feira, o Porto era favorito e nós ganhámos um ponto", destacou o técnico.A caminhada para o título ainda é longa, mas o Tomar aponta alto. "São os jogos e as competições que todos os jogadores anseiam jogar. Sem querer desvalorizar o trabalho do Nuno [Lopes], motivar jogadores para a maior prova europeia de clubes não pode ser um trabalho muito difícil", gracejou Caio.O capitão Ivo Silva não esconde a vontade de querer conquistar um título pelo "seu" Tomar. "A forma como trabalhamos é para conquistar algo e, se for este troféu, deixar-me-ia como capitão muito orgulhoso", vincou. "Todas as indicações que temos dado até agora, leva-nos a crer que estamos à altura da exigência desta prova. Jogando em casa temos de encarar o jogo como favoritos", assumiu, bem como o objectivo. "A nossa ambição é passar em primeiro lugar", reforçou.