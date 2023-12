Sp. Tomar vence FC Porto na Champions

O Sp. Tomar recebeu e bateu (5-3) o FC Porto e isolou-se no comando do Grupo C da Liga dos Campeões, após a realização da 2.ª jornada, que só ficará completa com o dérbi entre Sporting e Benfica (Grupo B), adiado para 17 de janeiro de 2024.Os azuis e brancos entraram melhor e volvidos 10 minutos marcaram por Carlo Di Benedetto, mas o Sp. Tomar foi para o ataque e, volvidos 2 minutos empatou, por Franco Ferruccio, enquanto Alexandre Marques operou a cambalhota no marcador ainda antes do intervalo.No tempo complementar, o FC Porto tentou espevitar a partida e teve sucesso com Di Benedetto a bisar e a empatar aos 4 minutos.Só que na resposta, os nabantinos apresentaram uma eficácia de finalização acima da média. Ferruccio também bisou volvidos 20 segundos e André Centeno aumentou a contagem, a 13 minutos do fim.O FC Porto não baixou os braços e tudo fez para regressar ao jogo e o inevitável Di Benedetto fez o hat-trick a 10 minutos do final, reduzindo para 4-3.Com o decorrer dos minutos, o cronómetro começou a a enervar a turma forasteira, que foi novamente surpreendida, com Gonçalo Neto a aumentar a contagem de livre direto (5-3) a 3 minutos do fim.Os últimos minutos foram de desespero portista e o Sp. Tomar controlou.