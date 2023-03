Sporting bate Famalicense no João Rocha

O Sporting registou este sábado um triunfo expressivo na receção ao Famalicense (7-2), na 20.ª jornada do campeonato nacional.No Pavilhão João Rocha, os leões venciam por 3-0 ao intervalo. Os golos da equipa de Alejandro Domínguez foram apontados por Ferran Font (2), Gonzalo Romero (2), João Almeida, João Souto e Toni Pérez. Do lado do Famalicense marcaram Carlos Dias e Hugo Costa.O Sporting segue no 2.º lugar, agora com 48 pontos, a três do líder Benfica, que joga neste sábado com o OC Barcelos.