Sporting bate o OC Barcelos e segue na liderança do campeonato

Num jogo mais fácil do que era expectável, o Sporting venceu (4-2) o OC Barcelos e somou a quinta vitória consecutiva no campeonato. Os leões seguem na liderança com 34 pontos, mais três que a Oliveirense que só joga mais logo (21h) frente ao Sp. Tomar.A equipa de Alejandro Domínguez entrou a dominar no encontro, perante um adversário muito apático. Conti Acevedo, o argentino que defende a baliza minhota, foi adiando o primeiro golos dos leões. Foi preciso esperar pelo minuto 17 para ver o primeiro. João Souto aproveitou uma recarga para marcar. Já em cima do intervalo, Matías Platero fez o 2-0.O intervalo não mudou muito o jogo. O OC Barcelos esteve longe de mostrar o seu melhor hóquei, sem grandes ideias para chegar à baliza de Ângelo Girão. O único ataque bem sucedido deu-se quando Leo Savreux assistiu Poka, defesa que reduziu.Mas na resposta, Ferran Font, com dois grandes golos, deu uma vantagem confortável aos leões. Alvarinho reduziu no último minuto, aproveitando um mau passe de Henrique Magalhães. O Sporting começa o ano da melhor forma.