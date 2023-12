Sporting bate Sp. Tomar num grande jogo do campeonato

Sporting e Sp. Tomar protagonizaram esta tarde um grande jogo a contar para a 11.ª jornada do campeonato nacional, que registou a vitória dos leões por 6-5.No Pavilhão João Rocha houve várias alternâncias no marcador, que parou aos 6-5 a nove segundos do fim do encontro, quando Nolito disparou de longe fazendo a bola entrar na baliza contrária.O Sp. Tomar, detentor da Taça de Portugal - derrotou na final precisamente o Sporting -, chegou à vantagem de 2-0, tendo ido para intervalo a vencer por 2-1.No reatar da partida, o Sporting tomou conta do marcador, conseguindo a reviravolta, para os 4-2. A equipa de Nuno Lopes não baixou os braços, respondendo com três golos, colocando-se de novo na liderança por 5-4.Nos 3,37 minutos finais, os leões deram de novo a volta ao jogo, para marcarem por mais duas vezes. Primeiro por João Souto por livre direto, depois por Nolito num contra-ataque.Os leões continuam na liderança, para já isolada, do campeonato.