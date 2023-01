Sporting-Benfica nos 'oitavos' da Taça: eis o sorteio completo

O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal realizado tarde ditou um clássico entre Sporting e Benfica. Esta época as duas equipas defrontaram-se na 1ª volta do campeonato, com a vitória a sorrir aos encarnados por 5-1.Destaque ainda para a deslocação do FC Porto a Torres Vedras para defrontar a Física. Os dragões venceram quatro das últimas cinco edições da prova.Os oitavos-de-final da prova vão ser jogados no fim de semana de carnaval de 18 e 19 de Fevereiro.Póvoa (2ª)-FamalicenseAD Oeiras (2ª)-MurchesSalesiana (2ª)-Sp. TomarTurquel (2ª)-OC BarcelosSporting-BenficaAcadémica (2ª)-HC BragaFísica (2ª)-FC PortoParede-ValongoEscola Livre-TurquelAcadémica-Campo de OuriqueAcadémico da Feira-CarvalhosBenfica-Sanjoanense