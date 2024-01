Sporting cede empate na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting não conseguiu melhor que um empate (2-2) na visita aos espanhóis do Calafell, na 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Ferran Font abriu o marcador para o Sporting, só que Sergiu Miras e Carlos Domenech operaram a reviravolta na segunda parte.Mas ainda houve tempo para João Souto empatar a 32 segundos do fim.