Sporting confiante após dérbi

Sporting e Oliveirense têm hoje novo teste à liderança partilhada, no arranque da 2ª volta do campeonato. Após o triunfo no dérbi para a Champions, os leões recebem a Juv. Pacense. "Estamos bem mentalmente depois da vitória frente ao Benfica, que nos traz confiança", disse o defesa Henrique Magalhães. A Oliveirense, a grande surpresa da fase regular até ao momento, defronta o Riba D’Ave. O FC Porto, no 3º posto, recebe o Famalicense. "Não podemos baixar a guarda", disse o avançado Mena.