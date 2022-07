Sporting confirma Alejandro Domínguez como novo treinador da equipa de hóquei em patins

O argentino Alejandro Domínguez, que treinou o Benfica na época de 2020/21, é o novo treinador da equipa de hóquei em patins do Sporting. O técnico, que cumpriu um ano sabático, regressa a Portugal e, em declarações ao jornal 'Sporting', diz estar "a cumprir um sonho"."É um sonho tornado realidade. quantos clubes há no Mundo com esta envergadura, com esta história e que no últimos anos conseguiu ganhar tanto?", questiona o técnico, de 51 anos."Este grupo já ganhou tudo e o nosso desafio é voltar a ganhar. É um grande desafio mas estou empenhado", acrescentou o argentino, que substitui Paulo Freitas no cargo.