Sporting conquista segunda Taça Continental de hóquei em patins

O Sporting conquistou este sábado, pela segunda vez, a Taça Continental de hóquei em patins, repetindo o feito alcançado em 2019. Os leões, vencedores da Liga Europeia na época passada, derrotaram os espanhóis do Lleida - vencedores da WS Europe Cup (antiga Taça CERS) e que hoje jogaram no seu próprio pavilhão - por 3-1, com os golos do Sporting a serem apontados por João Almeida, Nolito e João Souto.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Refira-se que este ano houve alteração nos moldes da prova. Nas últimas três edições - no ano passado não se realizou devido à Covid-19 -, a Taça Continental foi disputada em formato de final four, com os finalistas vencidos da Liga Europeia e WS Europe Cup a juntarem-se aos vencedores das duas provas europeias.Em agosto, o FC Porto, vice-campeão europeu e inicialmente apurado para a final four, manifestou o desagrado pela mudança da World Skate Europe, considerando a decisão "incompreensível e inaceitável".