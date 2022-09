Sporting contrata Inês Florêncio e Margarida Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inês Florêncio e Margarida Santos são as mais recentes contratações da equipa feminina de hóquei em patins do Sporting, conforme anunciou esta quinta-feira o clube de Alvalade.Inês Florêncio está de regresso ao Sporting, após uma temporada a representar o CA Campo de Ourique. "Sinto-me bem, sinto-me em casa. É sempre bom voltar ao Sporting", começou por dizer à Sporting TV, acrescentando que fará "tudo pela equipa".Já Margarida Santos chega às leoas proveniente do GC Odivelas. A guarda-redes, de 21 anos, cumpre assim um sonho de criança: "Desde pequena que procurava a oportunidade de jogar num clube grande e, por isso, estou muito feliz por assinar pelo Sporting", revelou."Vou dar o meu máximo para atingirmos os nossos objetivos. Tanto eu como toda a equipa vamo-nos esforçar muito para alcançarmos o maior número de vitórias", referiu, prometendo ser uma jogadora "muito consistente".