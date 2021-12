Sporting é a primeira equipa a travar o Benfica esta temporada

O Benfica foi travado pela primeira vez esta temporada, pelo Sporting, já que entrava para o jogo desta noite apenas com vitórias nos nove jogos realizados em 2021/22. As encarnadas não conseguiram mostrar mais poderio do que as leoas no dérbi da oitava jornada do campeonato, fixando-se uma igualdade (3-3) após o apito final. A equipa de Paulo Almeida até esteve a perder por 2-0 face aos golos de Rute Lopes e Rita Lopes, marcados ainda antes dos 13 minutos.Depois, a formação da Luz, a jogar em casa, operou uma reviravolta e chegou 3-2 com os golos de Beatriz Figueiredo (2) e Catalina Flores. A dois minutos do fim, Sofia Moncóvio assegurou o empate final a três golos. A três segundos do término, a formação de Nuno Pinto desperdiçou um livre direto que lhe poderia ter assegurado a vitória.Desta feita, a equipa comandada por Paulo Almeida chega aos 19 pontos em sete jornadas, contra os 10 das verde e brancas em cinco rondas disputadas.