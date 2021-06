Sporting e Benfica avançam para a final do playoff feminino

Sporting e Benfica apuraram-se este sábado para a final do playoff do campeonato feminino.





As leoas receberam e venceram a Sanjoanense, por 3-1, com dois golos de Rita Lopes e outro de Margarida Florêncio, fechando assim as meias-finais (2-0). Maria Ferreira marcou pelo conjunto visitante.Mais tarde foi a vez das águias confirmarem o passaporte para a decisão do campeonato, com a segunda vitória na eliminatória. Na Luz, a formação encarnada bateu a Académica de Coimbra por 4-1, com golos de Marlene Sousa, Maca Ramos, Inês Severino e Maria Sofia Silva. Do lado das visitantes marcou Catarina Costa.