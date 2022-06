Sporting e Benfica recorrem dos castigos

O Sporting e Benfica recorreram dos castigos aplicados aos seus jogadores, na sequência dos acontecimentos no dérbi de sábado na Luz, ativando assim o efeito suspensivo dos mesmos. Desta forma, os jogadores castigados - os sportinguistas Ferran Font e João Souto e os benfiquistas Pedro Henriques e Edu Lamas - poderão ir a jogo nesta terça-feira no Pavilhão João Rocha, segundo informações recolhidas porSó o leão Henrique Magalhães está fora do dérbi, uma vez que recebeu ordem de expulsão na Luz e recebeu dois jogos de castigo, não fazendo parte deste recurso.Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem castigou esta terça-feira os sportinguistas Ferran Font (3 jogos), Henrique Magalhães (2 jogos) e João Souto (2 jogos), enquanto do lado do Benfica foram penalizados o guarda-redes Pedro Henriques (3 jogos) e Edu Lamas (2 jogos).