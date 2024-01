O Sporting e a Oliveirense continuam na frente do campeonato nacional, depois de registarem vitórias este domingo em jogos referentes à 15.ª jornada.





Os leões foram a Famalicão golear o Famalicense por 8-1, enquanto a equipa de Oliveira de Azeméis triunfou no reduto do OC Barcelos por 4-2.Com os três pontos conquistados, as duas equipas somam 40 pontos, mais quatro que o FC Porto (terceiro) que também venceu esta tarde. Os dragões triunfaram no reduto do HC Braga por 6-2O Benfica ainda cumpre o seu jogo na visita ao Valongo.