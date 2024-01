Sporting empata para a Liga dos Campeões

O Sporting empatou a 2-2 com os espanhóis do Calafell em jogo da terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Os leões estiveram a vencer por 2-0, com golos de Nolito e Alessandro verona, feitos ambos na segunda parte. O Calafell fez o 2-1 ainda na primeira parte, para empatar depois a dez minutos do final.