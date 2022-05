O Sporting apurou-se para as meias-finais do playoff do título, depois de voltar a bater o HC Braga, desta vez no Minho, por 4-3.Foi um jogo bem mais equilibrado que o primeiro, que os leões venceram por 5-3, tendo Alessandro Verona selado o triunfo desta noite, a 1.24 minutos do fim.Os leões aguardam agora pelo desfecho da eliminatória entre o Benfica e o Valongo para ficarem a conhecer o próximo adversário.