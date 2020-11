Sporting impõe derrota histórica ao Benfica no dérbi feminino

O Benfica sofreu esta sexta-feira a primeira derrota da temporada no campeonato nacional feminino de hóquei em patins, ao perder por 4-2 diante do Sporting.





Um resultado que coloca também um ponto final numa incrível sequência das encarnadas, que não perdiam no campeonato desde 2012/13, a primeira de sete épocas nas quais se sagraram campeãs nacionais. A última formação a derrotar o Benfica tinha sido o GDR "Os Lobinhos", que em 22 de junho de 2013 venceu por 7-2.A grande figura da partida acabou por ser Ana Catarina Ferreira, autora dos quatro golos da formação leonina, ao passo que do lado oposto marcaram Flor Felamini e Macarena Ramos.Com este resultado, o Sporting assume a liderança do campeonato, com 24 pontos, os mesmos que o Benfica, mas com vantagem no confronto direto, por ter somente perdido por 4-3 na primeira volta. Ambas as equipas, refira-se, já estão apuradas para a fase final.