Sporting regressa às vitórias frente ao Turquel

Depois do empate a três golos em casa da Oliveirense, o Sporting regressou às vitórias para o campeonato ao bater o Turquel por 6-1. Um triunfo tranquilo da equipa de Alejandro Domínguez que vale aos leões a liderança provisória com 22 pontos, mais três que Benfica, Oliveirense e Sp. Tomar, todos com 19.O Sporting marcou na 1ª parte por duas vezes. Nolito continua de stick quente e bisou no João Rocha. Após o intervalo, Ferran Font também bisou, Daniel Passos ainda reduziu, mas João Souto e novamente Ferran Font fecharam o resultado em goleada.No regresso ao principal escalão, o Turquel soma 7 pontos, um acima da zona de despromoção.