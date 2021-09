Sporting sofre mas vence em Valongo

Em jogo adiado da primeira jornada do campeonato de hóquei em patins, o campeão Sporting começou a defender o título em Valongo, numa partida cheia de emoções, que acabou por dar a vitória aos leões, por 5-3.





Gonçalo Nunes abriu o ativo para o Sporting, que sofreu a contrariedade de ver Ferran Font receber o vermelho no final da primeira parte. Mas João Souto aumentou a contagem logo no reinício (2-0).A turma da casa não se atemorizou e reagiu, reduzindo por Francisco Silva, mas Souto bisou e os leões pareciam ter o jogo dominado (3-1) a 10 minutos do final.O Valongo carregou e continuou a lutar, chegando ao empate (3-3), outra vez por Francisco Silva e Miguel Vieira.Depois de muito sofrimento, o Sporting acabou por se afirmar, sentenciando o encontro por Matias Platero e Gonzalo Romero, nos quatro minutos finais (5-3).