Sporting sofre para vencer Juventude Pacense

O Sporting recebeu e venceu esta tarde a Juventude Pacense por 4-3, em jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional.O triunfo dos leões esteve longe de ser tranquilo e até começou em desvantagem, quando José Cancela abriu o marcador aos 15 minutos da primeira parte. A equipa primodivisionária chegaria ainda ao empate a 2-2, para João Souto fazer depois o 3-2 a favor do Sporting a 15 minutos do final e Nolito o 4-2 na recarga, após falhar o penálti, a 2.30 minutos do fim da partida. Pouco depois, foi a vez de João Pereira bisar, ao fazer o 4-3 de penálti a favor da Juventude Pacense.Os leões somam 37 pontos e estão para já na liderança isolada do campeonato e à espera do desfecho do Oliveirense-Riba d'Ave, que, em caso de vitória da equipa de Oliveira de Azeméis, a liderança volta a ser partilhada.