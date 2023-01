Sporting sofre para vencer o Parede

Depois de dois empates, diante do Sp. Tomar e Murches, o Sporting regressou esta noite às vitórias no campeonato nacional, mas foi um triunfo suado aquele que conseguiu no reduto do Parede, oitavo classificado.Os leões só nos últimos seis minutos do encontro conseguiram desfazer o empate, para vencerem por 5-3, com dois golos de Toni Perez, enquanto Ferran Font, João Souto e Gonzalo Romero marcaram um cada. Do lado da equipa da linha, marcaram Rafael Lourenço e José Costa (2).O Sporting mantém o terceiro lugar ao fim da 13.ª jornada, agora com 32 pontos, aproximando-se do Benfica, que tem 33, enquanto o FC Porto lidera com 34, depois de bater as águias.Este triunfo dos leões antecipa a visita ao Dragão Arena no próximo sábado.