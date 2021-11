E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting manteve a perseguição ao líder FC Porto e à Oliveirense, ao vencer (8-2) neste domingo em Paço de Arcos, em jogo da 9,ª jornada do Campeonato.Com Ferrant Font, Matias Platero e Gonzalo Romero a bisarem, os leões construíram uma vitória sem contestação, logo resolvida na primeira parte (4-1).No tempo complementar, os campeões nacionais geriram a partida, apesar do clube da Linha nunca se dar por vencido, mas o guarda-redes Ângelo Girão fechou as redes.Pelo Sporting marcaram ainda Gonçalo Nunes e Toni Perez; pelo Paço de Arcos João Sardo e Filipe Fernandes.