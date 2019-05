Sporting vence FC Porto e sagra-se campeão europeu de hóquei em patins

A taça A taça

20h34 - "Muito obrigado a todos. É uma alegria imensa poder ganhar o máximo título europeu de clubes na nossa casa, perante os nossos adeptos. Obrigado e parabéns a todos!"20h32 - "Não há palavras para descrever, ainda por cima em casa... É o meu primeiro título europeu de clubes, neste pavilhão. É das melhores sensações que alguém pode ter na vida."20h29 - Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, que também se sagrou campeão europeu, está no rinque. Abraça Paulo Freitas e os jogadores.20h28 - A festa continua no Pavilhão João Rocha, com os jogadores a cantar, aos saltos, eufóricos.20h21 - A taça acaba de ser entregue! Ouve-se a célebre música dos Queens...20h20 - Os jogadores do Sporting recebem as medalhas e fazem a festa.20h14 - "De fora sofre-se sempre mais, mas felizmente o jogo começou de feição para nós e isso acalmou um pouco os nervos"20h12 - "Este momento é uma satisfação muito grande, esta equipa trabalhou muito para isto e com estes adeptos é impossível não ganhar. Este clube deu-me muitas alegrias."20h11 - "Esta equipa tem muita qualidade, temos grandes jogadores e há que aproveitar. Obrigado a todos os adeptos que estiveram aqui"20h10 - "É uma sensação única, parabéns aos sportinguistas, que nos apoiaram, e aos companheiros, que foram de uma entrega incrível"20h07 - Os jogadores cantam agora com os adeptos 'O mundo sabe que...'20h06 - Só os adeptos do FC Porto saíram do pavilhão, de resto ninguém arreda pé!19h55 - O Pavilhão João Rocha 'explode' em festa. Os jogadores caem no chão, como que incrédulos, e nas bancadas os adeptos estão em êxtase. Frederico Varandas está radiante!24' - Rafa volta à carga e Girão fecha novamente a baliza!24' - Nova defesa de Girão a remate de Rafa.23' - Gonçalo Alves em novo duelo com Girão, mas o guarda-reddes está fortíssimo.21' - Sporting sai novamente em 2x1, mas Nélson Filipe defende o remate de Henrique Magalhães.20' - Gonçalo Alves regressa ao rinque e marca o livre, mas Girão soma mais uma defesa.20' - O Sporting comete a 15.ª falta e o FC Porto vai dispor de um livre direto.20' - Ferran Font marca o livre e atira ao lado.20' - Hélder Nunes faz falta sobre Ferran Font, é a 15.ª do FC Porto e vai haver um livre direto para o Sporting.19' - Toni Perez aproveita uma desatenção de Nélson Filipe mas não marca.18' - Gonçalo Alves recupera, mas é substituído.18' - Gonçalo Alves é atingido na face com o stick de Toni Perez e o jogador do FC Porto fica muito queixoso. Entra em campo a equipa médica do FC Porto.16' - Mais uma defesa de André Girão!16' - Remate forte de Gonçalo Alves, para defesa de Girão.14' - Na outra baliza Girão volta a brilhar e nega o golo a Hélder Nunes.14' - Pedro Gil remata forte, mas Nélson Filipe não deixa a bola entrar.13' - Remate de meia-distância de Poka, ao lado.12' - Tiro de Poka, para defesa de Girão.11' - Telmo Pinto sofre uma falta e Pedro Gil atinge depois o jogador do FC Porto com a mão na cara. Os árbitros não se aperceberam da agressão.10' - Cocco levanta a bola e tenta trair Girão, sem sucesso.9' - Ferran Font tenta repetir o movimento que fez no primeiro livre, mas Nélson Filipe defende.9' - É a 10.ª falta do FC Porto, vai haver um livre direto para o Sporting.6' - Hélder Nunes marca o livre direto, remata de primeira, Girão defende mas o árbitro manda repetir. À segunda o jogador do FC Porto atira ao lado. E na recarga não consegue criar perigo...6' - O Sporting comete a 10ª falta e vai haver um livre direto para o FC Porto.6' - Na resposta Hélder Nunes vai com tudo, de meia-distância, mas Romero dá o corpo ao manifesto e não deixa a bola chegar a Girão.6' - Sporting sai em contra-ataque mas, em 2x1, não consegue finalizar.5' - Grande oportunidade para o Sporting, Henrique Magalhães fica cara a cara com Nélson Filipe mas o guarda-redes do FC Porto leva a melhor no duelo.As equipas estão com 9 faltas cada.4' - Rafa entra na área e tenta furar com uma 'picadinha'; o jogador do FC Porto cai mas o árbitro marca falta contra o FC Porto. André Girão fica lesionado na sequência do lance, mas recupera.Frederico Varandas, o presidente do Sporting, está na tribuna a assistir à partida.3' - Reinaldo Garcia atira ao poste!2' - Hélder Nunes falha o livre direto. André Girão defende o primeiro remate; na recarga o camisola 78 dos dragões não consegue colocar a bola dentro da baliza.2' - Cartão azul para Raul Marín, que dá um encosto em Hélder Nunes.2' - Grande oportunidade para Hélder Nunes, mas acaba por ser 'traído' por André Girão.1' - Hélder Nunes remata forte, logo a abrir.23' - Mais uma defesa de André Girão, agora a remate de Gonçalo Alves.22' - Grande intervenção de Nélson Filipe a remate de Pedro Gil.21' - Romero atira de muito longe mas a bola não entra.20' - Telmo Pimo combina com Rafa, a jogada na área do Sporting é confusa mas a bola não entra.19' - Pedro Gil atira e Toni Perez, na recarga, remata ao lado.18' - Remate de Toni Perez para defesa de Nélson Filipe; Romero na recarga atira à figura.17' - Poka remata de longe, por cima.17' - Reinaldo Garcia levanta a bola e tenta colocá-la entre 'o buraco da agulha' mas acaba por ser derrubado.17' - Hélder Nunes tenta a sua sorte de longe, sem sucesso.13' - 'Stickada' forte de Poka, para defesa de Girão.12' - Cartão azul para Telmo Pinto, após cometer uma falta sobre Vítor Hugo. O treinador Guillem Cabestany exalta-se e o árbitro pede-lhe que se acalme.12' - Raul Marín é chamado a marcar o penálti e Nélson Filipe defende.12' - Gonzalo Romero cai na área do FC Porto e o árbitro assinala penálti.10' - Gonçalo Alves remata de longe, mas falha o alvo.5' - Na outra baliza Hélder Nunes responde, mas Girão está intransponível.5' - Toni Perez remata à meia-volta, sem perigo.O ambiente no Pavilhão João Jocha está ao rubro, com os adeptos das duas equipas a fazerem a festa.4' - Rafa lança-se em contra-ataque e atira à baliza, mas André Girão continua muito atento.3' - Rafa atira com força, mas o tiro sai ao lado.2' - Nova boa intervenção do guarda-redes leonino, a remate de Reinaldo Garcia.1'- Reinaldo Garcia remata e André Girão defende para cima.18h02 - As equipas estão nesta altura a ser apresentadas ao público.Nélson Filipe, Hélder Nunes, Rafa, Gonçalo Alves e Reinaldo Garcia.André Girão, Toni Perez, Pedro Gil, Henrique Magalhães e Matias Platero.17h59 - A partida será arbitrada pelos italianos Alessandro Eccelsi e Joseph Silecchia.17h55 - A taça está no centro do campo.17h51 - Inicia-se a cerimónia que antecede a final, com jovens patinadores e ginastas em rique.17h49 - As equipas recolhem agora aos balneários; os jogadores vão ouvir as últimas indicações dos treinadores.17h42 - As bancadas estão bem compostas e ainda há muitos adeptos a entrar no pavilhão.17h27 - As equipas já estão em exercícios de aquecimento.







Tudo pronto no ring do #PavilhãoJoãoRocha para receber a Final da Liga Europeia! #OKeuro pic.twitter.com/ooeFbP6L05 — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) May 12, 2019

Chegou o dia de fazer história!!!



Vem ao #PavilhãoJoãoRocha apoiar a nossa equipa na final da Liga Europeia de hóquei em patins, às 18h00!



Força equipa!!! #HóqueiSCP pic.twitter.com/r38DiR07v6 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 12, 2019

17h16 - Tudo a postos no Pavilhão João Rocha.16h11 - A equipa do FC Porto já saiu do hotel, rumo ao Pavilhão João Rocha.Carles Grau (GR), Nélson Filipe (GR), Telmo Pinto, Reinaldo Garcia, Hélder Nunes, Rafa, Gonçalo Alves, Giulio Cocco, Poka e Hugo Santos.Guillem CabestanyAndré Girão (GR), José Diogo (GR), Matias Platero, Henrique Magalhães, Ferran Font, Caio, Pedro Gil, Vítor Hugo, Toni Perez, Gonzalo Romero e Raul Marín.Paulo Freitas- O FC Porto tem tido presença mais assídua nas final-four nos últimos anos, mas não ganha desde 1989/90. Tem dois títulos, o outro ganho em 1985/86.- O Sporting não chegava a uma final da Liga Europeia há 30 anos, quando perdeu com os espanhóis do Noia, em 1988/89. Tem um título, conquistado em 1976/77.- O jogo deverá ser bastante emotivo e o público promete corresponder. No sporting-Benfica de sábado estiveram 2.987 espectadores no recinto.- O, enquanto o, o clube com mais títulos europeus no seu historial (22).- Três anos depois de o Benfica ter erguido o troféu, uma equipa portuguesa voltará a ser coroada campeã europeia de clubes.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, final da Liga Europeia, que será disputada no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, a partir das 18 horas.