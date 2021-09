Sporting vence HC Braga para o campeonato

O Sporting registou esta tarde a segunda vitória no campeonato nacional, ao derrotar no Pavilhão João Rocha o HC Braga por 6-3. Na primeira jornada, recorde-se, os leões foram a Valongo arrancar um triunfo complicado por 5-3.





Ainda sem o guarda-redes Ângelo Girão, a cumprir o segundo de dois jogos de castigo devido à expulsão na Elite Cup, os leões só na segunda parte conseguiram ser superiores à equipa minhota, com o intervalo a chegar com uma igualdade (1-1) no marcador.O argentino Gonzalo Romeo, com três golos, foi o melhor marcador dos campeões nacionais.