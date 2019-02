Sporting vence Riba d'Ave com hat-trick de Pedro Gil

O Sporting venceu em casa o Riba d'Ave por 6-2 na 15.ª jornada do campeonato nacional.O espanhol Pedro Gil fez os dois primeiros golos dos leões nos primeiros 10 minutos, com Gonzalo Romero a fazer o terceiro aos 17'. Tomás Pereira ainda reduziu na recarga de um penálti, mas Ferran Font fez o 4-1 já perto do intervalo.Na segunda parte, Nuno Pereira "Miccoli" reduziu para os nortenhos, mas Pedro Gil completou o hat-trick com o compatriota Ferran Font a fechar o marcador.A luta pelos lugares cimeiros está ao rubro. A Oliveirense lidera o campeonato com 38 pontos, seguido do FC Porto com 37 e Sporting com 36. Já o Benfica (31 pontos) sofreu um rude golpe nas aspirações ao título ao empatar 1-1 frente ao SC Tomar.