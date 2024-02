Stuart Massamá empata na Suíça e vai aos 'quartos' da Champions feminina de hóquei em patins

O WSE empatou este sábado (2-2) na visita às suíças do Vordemwald, na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, apurando-se para os quartos de final.

A uma ronda do fim, as lusas somam quatro pontos, todos frente às helvéticas, com apenas um, enquanto o HC Palau Plegamans lidera com o pleno de seis pontos e uma partida a menos, quando avançam as duas formações mais fortes das três de cada uma das quatro 'poules'.

As lusas, que em janeiro tinham vencido as rivais por 1-0, estiveram duas vezes na frente, contudo, permitiram sempre a recuperação das helvéticas, num desafio em que Beatriz Alves, aos 20 minutos, tinha apontado o único golo da primeira parte.

Noelia Ruegger empatou, aos 45 minutos, e Beatriz Alves recolocou as portuguesas na frente, aos 46, antes de Elona Moor fazer o resultado final, aos 48.

No Grupo A, o CP Vilasana complicou a tarefa do Benfica, ao vencer, por 2-1, em casa das líderes, o Club Patin Fraga, que agora soma seis pontos, mais três do que as 'encarnadas' e o Vilasana.

O Benfica desloca-se agora a casa do Vilasana, a quem venceu na Luz, por 3-1.